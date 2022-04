Les grandes figures de la Corse

Les figures de proue de la Corse. L'histoire de la Corse est inséparable de l'histoire de ses enfants illustres. Un fait bien souvent occulté, tant on a tendance à en limiter le récit au strict territoire de l'île. Ce livre veut réparer cette injustice en racontant le destin brillant des Corses qui se sont illustrés dans l'histoire. Il montre en particulier ce qu'ils ont accomplit au nom de la France. L'exercice est gratifiant tant pour l'île que pour ses habitants, tant ceux-ci ont été nombreux à faire preuve d'imagination, de savoir-faire pour se glisser dans tous les domaines aux plus hautes places, souvent aux quatre coins du monde. Près de deux cents personnes sont mentionnées, représentatives des différentes catégories d'insulaires et des différentes époques de l'histoire, médiévale, moderne et contemporaine. Citons en quelques-unes : Pascal Paoli, Charles-André Pozzo di Borgo, Fred Scamaroni, ce très grand résistant, Francis Carco, Paul Valéry. Sans oublier évidemment Napoléon. Leurs portraits mettent en lumière les étapes de l'histoire de l'Europe et racontent la Corse elle-même et la singularité des moeurs de ses habitants.