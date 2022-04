Musclée. Elle a construit un rempart sous sa peau

Elle a construit un rempart sous sa peau. A 20 ans à peine, Marie réalise son rêve : partir à New York étudier le journalisme. Conquérante mais sans repères, elle devient la protégée du Dean Marshall, le directeur charismatique de son école. Et la candeur de la jeune étudiante ne laisse pas ce dernier indifférent. A quel moment aurait-elle pu dire non ? Où puiser la force de résister à cet homme puissant ? Prise dans un engrenage dramatique dont elle ne parvient à s'extraire, Marie va pourtant trouver le courage d'exprimer par le corps ce que son cerveau met en sourdine. Sa peau devient une armure, ses muscles un bouclier.