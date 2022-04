Alerte a l'ehpad

A Auxonne, dans le petit Ehpad où travaille Anissa, aide-soignante, les résidents coulent des jours heureux. Mais les comptes sont dans le rouge. Le groupe qui gère l'établissement envoie Alexane, directrice, pour redresser la situation. Pourtant, pas question pour les papis et mamies de lâcher leur train de vie. Menés par une vieille dame acariâtre et survoltée, ils vont organiser la résistance. La " guerre des petits vieux " commence. Dans un récit plein de rebondissements, les auteures livrent, avec beaucoup d'humour, le combat de deux femmes face aux contradictions de notre société. Un concentré d'amour, de tolérance et de bienveillance.