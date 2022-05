Baignades dans les Cévennes

Découvrez 30 sites de baignades incontournables ou sauvages au coeur des Cévennes. Au sud du Massif central, à cheval sur les départements de la Lozère, du Gard et de l'Hérault, les montagnes cévenoles sont sculptées par une multitude de cours d'eau, façonnant un territoire unique et secret. Le Tarn, le Tarnon, la Mimente, les gardons, l'Hérault... entrelacent leurs méandres et creusent des vallons verdoyants et accueillants. Que ce soit à l'orée d'un village, à l'ombre d'un pont, en contrebas d'une cascade, les rivières et torrents des Cévennes invitent toute la famille à des baignades rafraichissantes en dans un cadre naturel exceptionnel.