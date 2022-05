Rénover sa maison sans ruiner son couple

Maka n'est pas amateur de travaux manuels. Pragmatique, il préfère engager des professionnels. Caroline, la femme aux idées pétaradantes, adore faire de la gestion de projet, mais concrètement, la rénovation n'est pas son point fort.Devant eux, immense, un chantier: remodeler, rafraîchir et reconstruire en partie leur maison de campagne. Ces amoureux, à la fois si différents et si proches, pourront-ils traverser ensemble ces mois mouvementés?Laissez-les vous raconter leur histoire et vous dévoiler, avec un gallon d'humour et une brouette d'expérience, leurs trucs pour réussir un projet majeur de rénovation sans démolir son couple!