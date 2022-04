Se reconnecter à son âme grâce à la visualisation. Vers un mieux être jour après jour

Paupières closes, vous visualisez des images, guidé par les protocoles proposés dans ce livre. Les images sont détectées comme étant réelles par le cerveau et déclenchent ainsi des réactions émotionnelles, physiques et psychologiques. En vous tournant vers la visualisation, vous pouvez ainsi être sûr de travailler à la libération d'hormones essentielles à votre bien-être, comme la dopamine et l'ocytocine. Pour vous accompagner dans ce cheminement, Anne-Laure Benattar vous propose le programme suivant : un aperçu des origines et des bienfaits de la visualisation, des clés zen et des exercices de visualisation originaux : " Comme à la maison " pour prendre contact avec vos besoins profonds en douceur ; " Tour du Monde en 8 minutes " pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités ; ou encore " Voyage à l'intérieur de soi " pour réaliser un scan complet de votre corps et rétablir le lien corps-coeur-âme.