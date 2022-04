Des couleurs dans notre assiette. Anthocyanes, carotènes, chlorophylle... nos alliés santé

Dans mon assiette, les couleurs c'est la santé ! 80 recettes pour conjuguer plaisir, esthétique et santé ! Un livre de cuisine santé, avec des recettes classées par couleurs des aliments et toutes les explications pour profiter des vertus des pigments naturels contenus dans les aliments, antioxydants et apportant de nombreux bénéfices pour la santé. Avec de très belles photos qui donnent envie de passer immédiatement en cuisine. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu... Arthur Rimbaud imaginait les voyelles en couleurs. Amandine Geers et Sylvie Hampikian ont créé, quant à elles, cet ouvrage de recettes classées selon la couleur des aliments. On sait aujourd'hui que les pigments naturels sont remplis de vertus, notamment antioxydantes. Ce livre propose 80 recettes et leurs variantes, qui permettent de manger à la fois sain et beau dans l'assiette. Une solide introduction explique en détail toutes les qualités des pigments (chlorophylle, anthocyanes, carotènes, etc.) et donne de nombreux conseils santé. Chaque recette est complétée par un encadré qui ajoute une information complémentaire. Un livre de cuisine très original, aussi beau à regarder que bon à déguster dans l'assiette.