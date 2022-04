Assurer la gestion opérationnelle MCO 1re & 2e années Atouts compétences. BLOC 3 Livre élève, Edition 2022

De nouvelles éditions enrichies et actualisées pour les 4 blocs de compétences. - Une rubrique vidéo pour lancer la thématique du chapitre - Une pédagogie dynamique par les cas avec des annexes et les notions clés - Une mobilisation des compétences digitales et rédactionnelles - Des synthèses au format rédigé et audio pour faciliter la mémorisation - De nombreux exercices progressifs - Des entraînements à l'épreuve avec une méthodologie détaillée - 29 tutos vidéo sur les notions fondamentales de la gestion - Une préparation spécifique à l'épreuve ponctuelle E52, avec une méthodologie de l'épreuve (dont celle du QCM) + 4 études de cas + 24 QCM d'entraînementCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : synthèses audios, vidéos, QCM d'entraînement, tutos vidéo