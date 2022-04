Histoire-géographie 1re série techno Cahier d'Histoire Géographie. Livre élève, Edition 2022

Un nouveau manuel consommable d'histoire-géographie-EMC en 1re voie technologique : - Une entrée dans chaque thème par une problématique qui cerne les enjeux et les contenus du programme - Des documents sélectionnés pour permettre des séquences efficaces et motivantes - Des activités à l'écrit, à l'oral ou en groupe centrées sur les capacités pour favoriser l'appropriation des notions et des repères - Les points clés de chaque thème synthétisés en mémo rédigé, en schéma et en audio, pour s'adapter aux différentes formes de mémorisation des élèves - Dans chaque chapitre, un entraînement sur 3 pages au contrôle continu portant sur la question obligatoire et les deux sujets d'étude. + Ressources en accès libre : cartes interactives, mémo audio, vidéo.