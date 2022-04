Bretagne Nord. Edition 2022-2023

De Rennes, porte d'entrée de la Bretagne, à Brest port de tous les départs, découvrez une Bretagne riche et variée alternant cités corsaires et terres de légendes, côtes rocheuses, baies abritées et plages de sable blanc baignées par des flots aux reflets magiques. Dans Le Routard Bretagne Nord, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · 4 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (randonner dans les monts d'Arrée, terres de mystères, contes et légendes, ou encore s'offrir une plongée dans l'histoire et dans les eaux de la thalasso de Roscoff...), des visites (flâner dans les vieilles rues piétonnes du centre historique de Rennes, découvrir Plougrescrant à marée basse...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · plus de 30 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour le nord de la Bretagne hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.