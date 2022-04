Le programme FitNBodyChange. 12 semaines pour réveiller le sportif qui est en vous !

Le coach qui va réveiller le sportif qui est en toi ! Une alimentation éuilibrée et une activité physique régulière sont les clés pour un organisme en bonne santé. Eliott Sageat, coach sportif, te propose un programme d'entraînement complet, te présente ses meilleures recettes et te donne toutes ses astuces pour prendre soin de toi au quotidien. Il n'y a qu'à suivre le guide ! Dans ce livre : - un programme d'entraînement, avec 60 exercices expliqué en pas à pas ; - 40 recettes saines et gourmandes pour optimiser ton alimentation ; - des conseils bien-être pour booster ta confiance en toi. 120 000 abonnés lui font confiance, à ton tour !