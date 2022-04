Permaculture. La bible pour débuter

Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure vertueuse de la permaculture, imiter la nature, et produire de beaux fruits et légumes sains en respectant votre environnement, votre santé et en engageant peu d'efforts ? Voici la bible qu'il vous faut pour débuter ! Grand terrain, petit jardin ou potager sur balcon, découvrez dans cet ouvrage des solutions ludiques et réalistes adaptées à vos besoins, qui vous aideront à démarrer concrètement votre projet en permaculture. - Cultiver sur sol vivant : composition et équilibre, paillage, compost, fertilisation. - Facteurs climatiques et gestion de l'eau : climat, préservation de l'eau, méthodes d'arrosage, ombre et chaleur. - Démarrer la création de votre potager : design, supports de culture, biodiversité, buttes, jardin-forêt, association et rotation des cultures. - Bien commencer vos cultures : outils, semences, calendriers des cultures, semis, repiquage et multiplication, arbres fruitiers. - Entretenir et soigner votre potager : soins naturels, maladies, ravageurs et auxiliaires, animaux de ferme, fiches légumes.