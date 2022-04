500 randonnées dans les plus beaux parcs nationaux du monde. Itinéraires de randonnée et promenades au coeur des plus beaux sites naturels du monde

Ce livre propose 500 randonnées de tout niveau à travers les plus beaux parcs régionaux du monde à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australasie. Chaque randonnée est présentée par un petit descriptif et illustrée d'une photo. Des focus plus détaillés (distance, départ, difficulté, période) mettent en exergue certaines randonnées exceptionnelles.