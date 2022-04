The Reckless Hounds Tome 1 : La vengeance d'Ice

"Ici t'es dans le MC The Reckless Hounds, ma jolie. Les mecs ont le propane dans le sang et la fureur de vivre jusqu'à la dernière goutte. Tu vas lire notre histoire, mais sois pas choquée, t'en verras d'autres". Harley est de retour malgré elle à Lakeside, la ville de son enfance. Si elle ne voulait plus avoir affaire à son père et au club de bikers dont il est président, la jeune infirmière ne peut refuser l'aide qu'il lui demande pour soigner ses hommes. Lorsqu'elle se rend au club, Harley est troublée par le regard bleu glacier du sergent d'armes, avant de réaliser qui il est : le garçon de son enfance avec qui elle se chamaillait en permanence. Aux yeux d'Harley, Ice est devenu un homme peu aimable, sombre et mystérieux. Elle aurait souhaité ne jamais recroiser cet homme qui éveille son caractère de feu... Quant à Ice, il réalise qu'Harley n'est plus la gamine aux genoux écorchés du passé. Elle est devenue une superbe jeune femme qui lui plaît un peu trop. Jusqu'ici, le biker taciturne ne vivait que pour le club, sa bécane et sa quête de vengeance pour la mort de sa famille. Le retour de celle qu'il surnomme " Speedy " pourrait bien tout bouleverser...