Les carnets du scarabée - oiseaux

Les fondamentaux de l'ornithologie pour mieux trouver, approcher et reconnaître les oiseaux, et permettre à tous de contribuer à la préservation de nos amis ailés. Riche d'environ 350 espèces d'oiseaux régulières, la France est aux premiers rangs européens en la matière. Pourtant, cette diversité est en péril : plus d'un quart des oiseaux nicheurs risquent de disparaître. Il est temps d'agir pour la sauvegarde de la nature ! Quel meilleur moyen pour y parvenir que d'apprendre à connaître ses habitants ? On protège mieux ce que l'on aime, et on aime mieux ce que l'on connaît. Amis et ornithologues passionnés depuis plus de trente-cinq ans, Raphaël Sané et Frabrice Schmitt se proposent de vous indiquer le chemin pour approcher, observer et reconnaître les oiseaux. Une véritable boîte à outils du débutant, pour mettre sans difficulté un nom sur les espèces rencontrées. Une approche progressive et pédagogique de la pratique, en partant de zéro et sans jargon scientifique inutile. De nombreux exemples basés sur des espèces communes, illustrées de dessins ou de photos. Bienvenue dans l'ornithologie 2. 0, avec des tutos sur les applis de détermination par l'image et le son. Des exercices à partir de photos pour mettre en oeuvre les techniques apprises. Renouez avec le monde fascinant de nos amis à plumes en devenant un observateur avisé et un ardent défenseur de leur cause !