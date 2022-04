Leur donner confiance en eux pour toute la vie. Aider ses enfants à trouver les clés de l'autonomie et de l'estime de soi

Parmi les compétences essentielles à transmettre à leur enfant pour qu'il ait une vie épanouie, les parents citent en premier lieu la confiance en soi. Dans une société instable, complexe, agressive parfois, ils n'ont qu'une peur, qu'il ne soit pas assez outillé pour s'en sortir seul, réussir et être heureux... Comment agir pour que notre enfant s'aime autant qu'on l'aime ? En protégeant, en prévenant les déceptions, les échecs ? En le poussant à faire toujours plus ? Mais jusqu'où doit-on le soutenir ? Car un enfant peut être aimé, choyé, complimenté durant toute son enfance, et devenir néanmoins un adulte manquant profondément de confiance en lui... Dans cet ouvrage, Julie Renauld explique la construction de la confiance en soi, comment guider son enfant vers l'autonomie, tout en respectant sa liberté d'être et d'accomplir ses rêves.