Les Pubs japonaises de la PC Engine. Les Archives visuelles de la Pop Culture

L'histoire de la console NEC et de ses jeux à travers les publicités japonaises. Découvrez les plus belles affiches et publicités japonaises, inédites, originales ou surprenantes, des consoles de la gamme PC Engine et des jeux qui ont bâti son histoire et sa renommée. Les Pubs japonaises de la PC ENGINE inaugure le lancement des Archives visuelles de la Pop Culture (aux côtés des Affiches japonaises des films culte). Cette nouvelle collection d'artbooks thématiques expose les trésors visuels (affiches, posters, publicités...) de la pop culture dans tous les domaines (jeux vidéo, cinéma, musique, jouets...). - Découvrez les plus belles affiches et publicités japonaises, inédites, originales ou surprenantes, des consoles de la gamme PC Engine et des jeux qui ont bâti son histoire et sa renommée. - Tour à tour superbes, dynamiques ou même drôles et parfois surréalistes, ces publicités japonaises constituent une source étonnante pour les collectionneurs. - Chaque publicité, imprimée en pleine page, est décryptée et commentée juste en dessous. Et le titre du jeu auquel elle renvoie y est indiqué. A propos de la console PC Engine : - En 1987, l'entreprise Nec/Hudson Soft propose, au Japon, sa propre console de jeux vidéo pour concurrencer Nintendo et SEGA : la PC Engine. - La console s'est vendue à plus de 10 millions d'unités dans le monde (pour 40 % au Japon). Cette console se distinguait par un design volontairement futuriste et des jeux présentés sous la forme de petites cartes, au format carte de crédit, nommées HuCards. - Elle a eu une véritable influence sur l'évolution du jeu vidéo, en introduisant plusieurs innovations historiques, comme le tout premier lecteur CD-Rom grand public et ludique de l'histoire ou encore une rétrocompatibilité avec une version portable. - En juin 2020 Konami lança la PC Engine Core Grafx mini, une version compacte de la console intégrant 57 jeux (dont R-Type, Bomberman '93, Super Star Soldier et Snatcher, créé par Hideo Kojima...) et une sortie HDMI adpatée aux téléviseurs d'aujourd'hui.