Les Affiches japonaises des films cultes

Le cinéma culte à travers les affiches japonaises ! Découvrez les plus belles affiches japonaises, souvent originales et inédites, des films culte issus du cinéma de genre (fantastique, science-fiction, action...) y compris français ! Retrouvez des classiques incontournables tels que Star Wars, Dune, Alien, Evil Dead, Conan le barbare, Predator, Flash Gordon, Piège de cristal, la saga James Bond ou encore Le Magnifique, Borsalino et Les Aventures de Rabbi Jacob ! Les Affiches japonaises de films culte marque le lancement, aux côtés du volume consacré aux Pubs japonaises de la PC Engine, des Archives visuelles de la Pop Culture, une nouvelle collection d'artbooks thématiques exposant les trésors visuels (affiches, posters, publicités...) de la pop culture dans tous les domaines (jeux vidéo, cinéma, musique, jouets...). Les affiches de cinéma voyagent souvent avec les films. Mais quelques contrées, comme le Japon, font de la résistance. Pour mieux parler au public japonais, les blockbusters américains ont donc dû faire quelques efforts de présentation. Découvrez donc dans ce livre la manière dont Hollywood a fait de l'oeil aux spectateurs nippons... Tour à tour superbes, dynamiques ou même drôles et parfois surréalistes, ces affiches japonaises constituent une source étonnante pour les collectionneurs. Chaque affiche, imprimée en pleine page, est décryptée et commentée juste en dessous. Et le titre français du film à laquelle elle renvoie y est indiqué.