Les Invisibles

Que feriez-vous si vous étiez invisible ? A 17 ans, Pie a toujours été invisible, littéralement transparente, comme sa mère. Toutes deux sillonnent les Etats-Unis à l'abri des regards, se servent dans les meilleurs restaurants, dorment dans des demeures luxueuses, mènent la grande vie... seules. Pie étouffe, rêve d'amitié et d'amour, d'être libre de toucher les gens sans les effrayer, de se voir dans le miroir, d'exister, tout simplement. Alors quand sa mère disparaît mystérieusement, la jeune femme, folle d'inquiétude et de solitude, décide d'enfreindre la seule règle essentielle à sa sécurité : toujours dissimuler sa présence. Une fable fantastique, doublée d'une enquête haletante, qui invite à aller au-delà des apparences.