Comment échapper à l'infarctus et l'AVC

Le Dr de Lorgeril explique aux familles et à leurs médecins comment se protéger des maladies cardio-vasculaires sur la base de son expérience clinique et des données scientifiques les plus récentes. Il passe en revue les progrès réalisés ces dix dernières années et en particulier l'avènement de la médecine de précision, une médecine qui s'adapte à chaque patient. Ce livre s'adresse aux familles et à leurs médecins. Son but : vous aider à prendre les bonnes décisions aux bons moments pour échapper à l'infarctus et à l'AVC. Les maladies cardio-vasculaires restent la première cause de décès dans tous les pays. Selon le Dr de Lorgeril, nous savons désormais comment les empêcher car des progrès majeurs ont été réalisés ces douze dernières années. Comment naissent et se développent les plaques d'athérosclérose ? Quels sont les mécanismes qui provoquent l'infarctus et l'AVC ? Quelles sont les personnes à risque et surtout comment neutraliser ce risque ? Le Dr de Lorgeril apporte des réponses très claires à ces questions en s'appuyant sur les études scientifiques les plus récentes et avec de nombreux cas cliniques édifiants. Parmi les révélations de ce livre : La nutrition reste le point central de la prévention. Les souffrances psychosociales sont des facteurs de risque majeur. Le cholestérol n'est pas coupable. On peut avoir un cholestérol élevé ou très élevé et ne pas courir de risque cardio-vasculaire. Les chiffres de la tension artérielle ne nécessitent pas toujours des médicaments. Le vrai facteur de risque génétique, c'est la prédisposition à l'hypercoagulation. Ce sont les caillots qui bouchent les artères, pas le cholestérol. On dispose désormais de nouveaux médicaments efficaces pour prévenir l'infarctus et l'AVC (et ils ne font pas baisser le cholestérol). Les maladies cardio-vasculaires sont avant tout des maladies du mode de vie. Chaque malade est un cas particulier qui nécessite un diagnostic et des soins particuliers. Le Dr de Lorgeril nous fait entrer dans une nouvelle ère, celle de la médecine de précision, une médecine experte qui s'adapte à chaque patient, la seule façon de gagner la bataille contre ces maladies. UN LIVRE D'UNE PORTEE MEDICALE ET SOCIETALE CONSIDERABLE QUI POSE LES BASES DE LA CARDIOLOGIE DU FUTUR !