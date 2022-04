Pauline Jaricot, laïque et sainte

La mystique, la mission, la charité : comment une femme laïque et seule a-t-elle pu bouleverser le monde catholique français du xixe siècle par la flamme de sa foi ? En quoi sa destinée rebelle, vouée aux pauvres et aux marginaux, reste-t-elle de pleine actualité ? Pourquoi Rome s'apprête-t-elle à la béatifier ? Une page d'histoire, une raison d'espérer. Comment une femme laïque a-t-elle pu bouleverser le monde catholique du xixe siècle et son cléricalisme ? En quoi son intuition de l'apostolat des laïcs a-t-elle façonné l'Eglise d'aujourd'hui ? Remarquée et louée par le Curé d'Ars, animée par un zèle missionnaire sans pareil, Pauline Jaricot (1799-1862) a fondé à Lyon l'OEuvre de la Propagation de la foi qui vient en aide matériellement et spirituellement aux missions de par le monde, et le Rosaire vivant, ces groupes de laïcs qui prient le chapelet pour l'évangélisation des peuples, la conversion des pécheurs et la préservation de la foi dans l'Eglise. Préoccupée par les conditions de vie des prolétaires, elle a créé l'OEuvre des ouvriers, pour laquelle elle donna tout et perdit tout, avant de finir sa vie dans la misère et l'indifférence. C'est avec force et talent que Catherine Masson nous offre ici une biographie magnifique du génie précurseur que fut Pauline, afin de rendre justice à cette femme et de transmettre la flamme de son indéracinable espérance.