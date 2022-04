Un bouquet d’anecdotes. Ou opus incertum

Ce livre inclassable retrace la jeunesse de M. , personnage énigmatique dont nous suivons les aventures depuis sa naissance en 1929 dans une petite ville bavaroise jusqu'à son séjour à Paris dans les années 1950. A mi-chemin entre des Mémoires personnels et une fresque de l'Allemagne de la première moitié du XX ? siècle, ce récit richement illustré dessine non sans humour un portrait du jeune artiste en formation et de son pays : s'y mêlent et s'y entrechoquent l'environnement familial et les premières amours, la passion pour l'écrit et l'intérêt pour les médias, la montée du nazisme et la violence de la guerre. Complément rétrospectif de Tumulte, Un bouquet d'anecdotes est un saisissant collage de la mémoire servi par une plume vive et un regard amusé, qui jette une nouvelle lumière sur l'une des plus grandes plumes allemandes contemporaines.