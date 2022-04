Chamane. Le maître de la confrérie

Isidora est de retour en France. Loin du danger, elle doit apprendre à dompter ses pouvoirs, et reprendre sa vie, aussi normale que possible. Mais Miguel est si loin, resté au Chili... Lorsque son grand-père meure dans de terribles circonstances, Isidora est certaine que ce n'est pas un accident. La menace des Sorciers de la Confrérie plane encore sur elle et sa famille... Heureusement, Miguel et le mystérieux Cercle sont prêt à l'aider à lutter contre le Maître de la Confrérie. Isidora n'a plus le choix : elle doit fuir et continuer sa formation de Chamane si elle veut survivre et, surtout, sauver les siens.