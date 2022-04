Camp ! Tome 2, Pop Camp, comédie et film musical

Camp ! volume 2 invite les comiques outranciers Jerry Lewis et Mel Brooks, s'attarde longuement sur les fabuleuses courbes de Jayne Mansfield chez Tashlin, le glamour étrange de Mae West, voit débouler une Raquel Welch dans la peau d'un homme, se faufile dans les danses de Bob Fosse. Cet opus met en lumière la beauté des décors baroques de Joseph Losey et la fureur des oeuvres de Ken Russell. L'amour de Pascal Françaix pour le Camp lui permet de sauver de l'oubli certains nanars d'envergure (Xanadu). Gode-ceinture de rigueur et âme sensible s'abstenir. En somme du rire, des larmes, du sexe et du rythme : le Camp est de retour !