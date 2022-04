La vie est un film

Prise dans la tourmente des expulsions et de la crise immobilière en Espagne, Olivia, 11 ans, va prendre en charge sa famille et particulièrement le bien-être de son petit frère. Olivia a 11 ans quand sa vie bascule. En fait elle n'a pas basculé d'un coup, mais elle a été rongée petit à petit. D'abord le directeur de son école lui a dit que sa maman ne payait plus la cantine. Ensuite, on a coupé l'électricité dans l'appartement qu'ils habitent, son petit frère Tim, sa maman et elle. Puis le chauffage. Et un jour on est venu leur prendre tous leurs biens. Ils sont restés dans un appartement vide. La maman d'Olivia qui a un jour été une actrice à succès n'a plus de travail. Au début, elle semblait prendre les choses avec le sourire, mais là, elle n'arrive plus à faire semblant. Alors Olivia prend le relais et trouve une idée pour aider son petit frère très perturbé par la situation. Elle lui dit que tout ceci est un film tourné en secret par des producteurs d' Hollywood et que, comme il ne sait pas lire, elle lui transmettra le scénario au fur et à mesure. La famille est finalement expulsée et relogée dans un immeuble en construction avec d'autres familles expulsées. Olivia et Tim vont aller dans une nouvelle école, se faire de nouveaux amis et apprendre les règles de vie de leur nouveau quartier : entraide et débrouillardise. Mais pendant qu'Olivia recrée autant que possible une stabilité familiale, sa maman sombre de plus en plus.