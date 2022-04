Vivre nomade en van ou en camion aménagé

Dans ce livre pratique sur la vie en van, Hélène Petit revient sur ses 8 dernières années passées à bord de son camion aménagé. Un livre qui met en lumière les contraintes et les libertés qu'offre la vie de nomade et qui invite à passer le cap en connaissance de cause ! Partir en van le temps des vacances ou s'installer en camion aménagé est devenu une grande tendance, qui touche aussi bien des jeunes que des retraités en quête de sens et de liberté. La vie en van fait de plus en plus d'adeptes ! Ce livre se veut un retour d'expériences sur la vie en van et est le premier à vraiment aborder le quotidien en véhicule aménagé. Il répond à des questions très pratiques sur ce mode vie itinérant : où se garer ? Où faire envoyer son courrier ? Quel modèle de véhicule choisir et à quel prix ? Mais entre l'aménagement de son van et le choix du stationnement, il y a aussi des raisons plus philosophiques à vivre une vie nomade (pourquoi ? Comment ? ).