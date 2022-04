Une année en Provence

Une nouvelle édition de la trilogie best-seller du plus anglais des auteurs provençaux ! Récemment installé avec sa femme dans un mas provençal, l'écrivain anglais Peter Mayle nous fait visiter avec un oeil neuf cette région pittoresque. Bouillabaisse, accent chantant, aïoli, chasse, soleil... En douze chapitres, tous les clichés associés à cette terre traversée par le mistral sont étudiés et commentés par l'auteur avec un humour décapant. Publiée en 1989 et bientôt suivie de deux autres volumes, cette chronique malicieuse est devenue un best-seller international.