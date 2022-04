Nouvelle Bible Commentée (Romains)

La lettre aux Romains a eu les plus grands commentateurs, d'Origène et Chrysostome à Karl Barth, en passant par Augustin, Luther, Calvin et Godet. Au Ve siècle, elle a permis de repousser les erreurs de Pélage, au XVIe siècle elle a suscité la Réforme. C'est En entendant la préface de cette épître rédigée par Luther, que Wesley s'est converti. Son étude a déclenché les Réveils de Genève et d'Oxford. Chaque génération a quelque chose à recevoir de sa lecture et de sa méditation. Ce commentaire reprend et développe le travail d'André Thomas-Brès, et rend hommage au ministère de ce serviteur de Dieu passionné des Ecritures.