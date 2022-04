Le parfum de la vacuité. Commentaire du Sutra du coeur

Le commentaire détaillé d'un des textes les plus importants du bouddhisme : le Soutra du coeur Le Soutra du coeur est sans doute un des enseignements les plus essentiels du bouddhisme mahayana. Il expose dans un très court texte des vérités profondes sur la nature ultime des phénomènes et sur l'éveil. On y lit ce passage célèbre sur la vacuité : " Le vide est la forme et la forme est le vide. " Ce livre est fondé sur le commentaire oral du soutra qu'Anam Thubten a proposé pendant ses cours en 2016. Anam Thubten nous donne ici des explications détaillées sur ce texte célèbre, le commentant précisément, ligne à ligne. Familier des différentes écoles du bouddhisme, Anam Thubten expose la vacuité du point de vue de divers érudits tibétains, ainsi que les points de vue mahayana, dzogchen et zen sur la nature de la réalité. Ecrit dans un style clair et vivant, ce livre nous fait entrer dans le coeur du bouddhisme. " Je me réjouis du fond du coeur qu'Anam Thubten Rinpoche ait écrit ce nouveau commentaire en langue anglaise, Le Parfum de la Vacuité, sur les profonds Soutras de la Grande Mère Prajnaparamita, la Perfection de la Sagesse Transcendante. " Chakung Jigme Wangdrak Rinpoche, directeur spirituel de la communauté Abhaya Fellowship. " Anam Thubten nous rappelle avec coeur et éloquence qu'il y a dans la vacuité une compassion intrinsèque qui désire que le monde aille bien, pour nous-même et pour tous les êtres, et cette compassion est forme et vacuité inséparables. " Trudy Goodman, fondatrice et enseignante guide de InsightLA.