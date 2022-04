Les fondamentaux de la visualisation de données

Smartphones, ordinateurs, montres connectées, les données de localisation, linguistiques et statistiques explosent autour de nous. La visualisation de données permet de prendre connaissance de ces données numériques. On la retrouve dans des rapports d'entreprise, sur le web, dans les médias et même dans la publicité. Comment savoir si ces visualisations de données sont bien réalisées ? Comment concevoir une visualisation de données ? Ce manuel permet au débutant de comprendre les fondements et les bases de la visualisation de données. Il explique les principes à respecter pour que la visualisation soit fidèle aux données et respecte le message à communiquer. Avec en ligne : des exercices interactifs ; des vidéos pour illustrer.