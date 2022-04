Introduction à la communication politique. 2e édition

Les clés pour comprendre les formes historiques et contemporaines de la communication politique La communication politique occupe aujourd'hui une place cruciale. Chaînes d'information, réseaux sociaux, cotes de popularité, emballements médiatiques et stratégies d'influence des groupes de pression sont le nouvel horizon de l'activité politique. Si l'éloquence et le maniement ritualisé des symboles y sont toujours de mise, "bien communiquer" est devenu un impératif absolu dans les sociétés de l'information... voire de la sur-information. Ce manuel expose le mouvement historique au terme duquel l'espace public, les médias de masse et la mesure de l'opinion sont devenus un enjeu central du jeu politique. Il montre ensuite les évolutions de la communication politique, au croisement de la recherche universitaire, de la publicité des affaires politiques et de l'économie des médias. Enfin, il présente les nouveaux "métiers" - des spin doctors aux community managers. Ponctué de définitions claires et d'exemples nombreux, cet ouvrage donne toutes les clés pour comprendre les formes historiques et contemporaines de la communication politique. Cette nouvelle édition propose un nouvel éclairage sur les outils et pratiques numériques (l'usage trumpien de Twitter, les campagnes sur les réseaux sociaux, d'une part, les fake news et le complotisme ainsi que l'encadrement législatif de ces phénomènes). Pour les étudiants et enseignants des 1er et 2e cycles en science politique et en sociologie ainsi que des formations supérieures en communication et en journalisme.