Addictions : prévenir la rechute. Programme en 10 séances

Les thérapies les plus efficaces en matière de prévention de la rechute rassemblé en un véritable programme. Les addictions touchent plusieurs centaines de millions de personnes en Europe et constituent donc un problème de santé majeur. S'il est particulièrement complexe d'amener les personnes qui souffrent d'addictions à se soigner, de nombreux enjeux attendent les professionnels qui les accompagnent avec l'objectif d'améliorer leur qualité de vie. En s'appuyant sur les principes théoriques et contextuels de la prévention, ce livre propose aux professionnels des séances individuelles ou en groupe dans lesquelles on retrouve : - une base de psychoéducation ; - des techniques thérapeutiques ; - des vignettes cliniques ; - des conseils pour répondre aux difficultés rencontrées en cours de séance... .