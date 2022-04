Désastres environnementaux, violences policières, fake news, épidémies... Ces sujets qui animent nos conversations au quotidien ont un passé, et l'ouvrage Echos des Lumières nous montre qu'ils furent d'actualité dès le XVIIIe siècle. Les fake news ? Rien de bien nouveau : en 1780, on annonçait qu'un monstre chilien - tête de furie, ailes de chauve-souris et queue de dragon ! - avait bel et bien été vu en Espagne... L'écologie ? Les Lumières lui ont donné ses premiers grands porte-paroles, en particulier Buffon, qui en véritable lanceur d'alerte, s'inquiétait déjà de la régression des forêts, triste préfiguration de désastres écologiques plus grands encore... L'ouvrage interroge ainsi sur des sujets très divers notre rapport au politique, à l'économie, aux moeurs, à l'écologie, et remet en perspective nos conceptions de la modernité. La complexité des Lumières, leur richesse, c'est d'avoir su poser des questions dont nous cherchons toujours aujourd'hui les réponses les plus adéquates. Comprendre l'histoire, pour mieux regarder le présent : tel est le défi que relève cet ouvrage. Une véritable immersion dans un siècle dont notre époque n'a décidément pas fini de tirer tous les enseignements.