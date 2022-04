Les pouvoirs cachés de votre cerveau au travail. 10 lois des neurosciences pour être plus performant et épanoui dans son job

A quoi ressemblerait notre vie au travail si nous l'adaptions enfin au fonctionnement de notre cerveau et non l'inverse ? A l'heure des réunions hybrides et du travail à distance, prendre en compte le fonctionnement de notre cerveau est essentiel pour relever avec succès ces nouveaux défis et rester performant. Grâce aux dernières recherches en neurosciences, le spécialiste mondial du cerveau John Medina livre 10 lois à appliquer chez vous et au bureau : mesurer l'importance des pauses pour la productivité et le pouvoir de la déconnexion, réduire l'impact du stress en télétravail, configurer l'espace de travail idéal pour développer la créativité... PLONGEZ AU COEUR DES SECRETS DU CERVEAU POUR BOOSTER VOTRE PRODUCTIVITE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL