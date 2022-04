Confrontant à la tradition spirituelle diverses situationstypes où la religion catholique est mal discutée, autant par la parole que par les mots, l'abbé Dinouart dissèque les multiples origines possibles (politiques, psychologiques et sociales) de ces dérives par une petite typologie de ces situations, classées selon le profil des caractères de discoureurs à travers un échantillonnage minutieux traversant les classes sociales et les milieux culturels. C'est également une invitation à reconsidérer la place du silence dans les débats : trop souvent soit méprisé comme un refuge médiocre pour les faibles d'esprit et de caractère, soit cantonné à la discipline régulière des cloîtres monastiques ; il serait plutôt, en réalité, non seulement une marque de sagesse mais également une disposition d'esprit privilégiée d'une grande âme en quête de vérité. A propos de l'auteur : Joseph Antoine Toussaint Dinouart, né à Amiens le 1er novembre 1716 et mort le 23 avril 1786, est un prédicateur, polémiste, compilateur ès sciences sacrées et apologiste du féminisme français. L'art de se taire, principalement en matière de religion est publié en 1771. Néanmoins, l'ouvrage est ouvertement inspiré par des publications du siècle précédent : "Un auteur du siècle précédent, et dont je n'ai pu découvrir le nom, a donné dans une lettre très courte, des règles pour parler.