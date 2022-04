En 1997, Jean-Paul II nommait Thérèse de Lisieux Docteur de l'Eglise, affirmant ainsi que celle que l'on a appelée " la plus grande sainte des temps modernes " était aussi une véritable maîtresse de vie spirituelle. Elle le montre particulièrement dans ses lettres où elle guide, soutient, conseille, réconforte ses destinataires, et, à travers eux, ses lecteurs d'aujourd'hui. Car la correspondance de Thérèse n'est pas lettre morte, figée dans une époque et réservée à des destinataires du passé ; elle est un message de confiance et d'amour adressé à tous ceux qui veulent suivre Thérèse dans sa "petite voie".