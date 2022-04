Poésies et prières

Les 62 poésies et 21 prières que Thérèse a composées nous entraînent dans son dialogue avec Dieu. Thérèse y contemple le visage du Christ, dévoile les mystères de l'Evangile et partage avec nous le feu qui l'animait. Au sein du corpus thérésien, ces textes ont une saveur particulière : bien souvent déjà repris en chansons, ils méritent d'être relus, médités voire appris par coeur. Ils nourrissent alors notre propre prière et deviennent de sûrs guides sur la " petite voie " de confiance et d'amour.