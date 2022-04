Espagnol 5e Nuevo Vamos allá. Manuel et cahier élève, Edition 2022

Les manuels-cahiers 3 en 1 pour débuter en Espagnol en 5e : le manuel, le cahier d'activités et la cahier de cours (pour la prise de notes) - Une prise en main simple et rapide pour une approche réaliste qui tient compte du temps de classe - Des documents authentiques, culturels et actuels - La découverte des pays hispanophones et des fêtes à chaque unité - Des activités courtes et ludiques qui encouragent l'autonomie des élèves - Des outils de réinvestissement variés et innovants : nombreux exercices, projets à faire en duo ou en groupe, jeux-missions TICE...