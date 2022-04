La Puissance des ombres

Soirée à thème chez Daphné et Hadrien. Ils vont s'amuser, boire, bavarder et danser... jusqu'au moment où un de leurs amis tombe mystérieusement du balcon et se tue. Puis quelques mois plus tard un autre de leurs amis présents à la soirée se rompt le cou en dégringolant des escaliers... Que se passe-t-il ? Quel est le lien entre la fête, les convives, les serveurs qui officiaient ce soir-là, et notre appétit - très humain - de réparation ?