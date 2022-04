Quand la belle se réveillera

Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. Autour d'elle, ça sent la paille pourrie. Reprenant ses esprits, elle se découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un mur. Qui l'a enlevée ? Pourquoi ? Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle en est convaincue, fera tout pour la retrouver. Entre son ravisseur, un fanatique de la cause animale, et l'adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson, aidé par Mathis, va se livrer une course contre la montre. Contre la mort ? Qui l'emportera ? Un thriller haletant, dans les beaux et sombres paysages du Jura. Janine Boissard fait figure de monstre sacré de la littérature dite "populaire" , adjectif dont elle tire une grande fierté. "Virtuose d'un style simple" pour Paris-Match, "plume inoxydable" pour Le Figaro, elle fait régulièrement l'objet de portraits dans la presse, qui cherche sans le trouver le secret de son éternelle jeunesse, et elle est abonnée aux fi les d'attente dans les salons du livre.