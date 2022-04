Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? 16 sésames pour une vie merveilleuse

Pour faire face aux défis de la vie, vous faites comme vous le pouvez. A peu près tout le monde d'ailleurs. Pour aller bien et mieux, vous cumulez les moyens, les solutions, les idées, les méthodes, les techniques, les outils... Souvent aussi, vous vous compliquez la vie, alors que ce dont vous avez envie c'est surtout de simplicité. Ce livre vous propose d'arrêter de chercher midi à quatorze heures en adoptant un art de vivre mental et un code de conduite moral simples et efficaces qui ont fait leurs preuves depuis 7000 ans : les 16 principes ancestraux du Raja Yoga. A partir d'exemples concrets du quotidien, d'exercices pratiques, vous allez apprendre à vivre en paix avec vous-même et faire le plein de bon sens. 16 sésames pour une vie merveilleuse.