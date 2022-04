Augmenter son taux vibratoire au quotidien. 365 conseils pour amplifier votre énergie spirituels

Elevez votre fréquence spirituelle ! Entrez en contact avec le coeur de votre être spirituel et élevez votre taux vibratoire grâce à 365 idées faciles et assez brèves pour que vous y ayez recours chaque jour. Quand vous utilisez ce guide pour élever votre fréquence, vous vous donnez les moyens de transformer l'énergie positive en bonheur et en abondance. L'énergie spirituelle élevée attire la motivation et la joie dans votre vie. Servez-vous de ces entrées quotidiennes inspirantes pour formuler une intention constructive à mesure que vous découvrez : - comment déterminer votre fréquence actuelle et établir une base de croissance ; - des exercices simples pour expulser l'énergie négative qui abaisse votre fréquence ; - des techniques permettant d'interpréter les messages de vos guides spirituels ; - des moyens créatifs pour utiliser les cristaux pour attirer l'énergie positive.