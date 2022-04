Yang sheng. La fabuleuse méthode ancestrale chinoise d'autoguérison

FATIGUE ? ANXIETE ? STRESS ? INSOMNIES ? MAUVAISE DIGESTION ? PEAU TERNE ? Le Yang Sheng peut vous aider. Le Yang Sheng, dont le nom signi­fie "nourrir la vie" , est une branche de la médecine chinoise, à l'instar de la phytothérapie et de l'acupuncture. Mais contrairement à ces deux disciplines, le Yang Sheng regroupe des techniques que vous pouvez appliquer vous-même afi­n d'inciter votre organisme à s'autoguérir. Fondées sur une approche holistique et subtile du fonctionnement humain, ses méthodes puissantes vous aideront à nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Malgré ses racines anciennes, le Yang Sheng fonctionne très bien sur les dé­fis de la vie moderne, comme le stress ou l'insomnie. Katie Brindle, praticienne en médecine chinoise, vous présente ainsi de nouvelles pratiques à intégrer à votre quotidien pour booster votre énergie et améliorer votre humeur en seulement quelques minutes. Ces techniques d'autoguérison font leurs preuves depuis des milliers d'années. Certaines vous seront inconnues, d'autres vous sembleront peut-être étonnantes, mais toutes sont faciles à apprendre et à mettre en place. Le Yang Sheng vous guidera alors vers une vie plus sereine et heureuse.