Thérapie du corps. 70 pathologies. Leurs symboliques, les solutions de la médecine chinoise, les remèdes naturels

A chaque mal ses solutions ! Acné, boulimie, épuisement, migraines, sciatique, vertiges... ces désagréments vous sont familiers ? Retrouvez dans ce livre 75 maux du quotidien, leur signification symbolique et des remèdes naturels pour les contrer. Que ce soit par la gemmothérapie, l'homéopathie, les huiles essentielles ou encore la médecine chinoise et ses méridiens, découvrez comment prendre soin de votre corps et le rééquilibrer naturellement. Dans ce livre : - pour chaque pathologie, un éventail de méthodes alternatives et naturelles pour faire son choix en toute conscience ; - des conseils bien-être pour associer remèdes physique et mental ; - l'expertise d'un praticien en médecine chinoise et naturopathe. Therapieducorps compte plus de 160 000 abonnés sur Instagram