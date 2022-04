Equilibrez votre système immunitaire. 100 recettes faciles pour renforcer votre santé à long terme

Si nous nous sentons épuisés et que nous voulons renforcer notre système immunitaire, nous avons tendance à prendre des vitamines. Néanmoins, nous négligeons trop souvent notre intestin, crucial dans notre défense contre les maladies. Peut-on améliorer notre santé intestinale en changeant notre mode de vie ? La réponse est oui ! Nutritionniste et experte, Kate Llewellyn-Waters décrit le fonctionnement de notre système immunitaire et de nos intestins, ainsi que le fonctionnement des maladies auto-immunes et des allergies. Elle nous explique comment renforcer notre immunité en abordant non seulement la nutrition, mais également des facteurs clés tels que la lumière du soleil, le sommeil, la santé mentale et l'exercice. Elle propose 100 recettes de tous les jours qui vous permettront de répondre à vos besoins et à ceux de votre famille, ainsi que des menus pratiques pour vous faciliter la vie.