Ma vie en harmonie avec l'énergie des saisons. Le guide pratique de votre équilibre

Votre feuille de route, mois par mois, pour ré-harmoniser votre vie dans tous les domaines en suivant les courants énergétiques des saisons, et sortir de l'automatisme d'une vie mécanique, vivre pleinement, en conscience et en harmonie avec soi, les autres et le monde. Cet ouvrage guidera tous ceux qui veulent impulser un nouvel élan dans leur vie et se mettre en cohérence avec leurs aspirations personnelles en suivant les courants énergétiques des saisons. S'appuyant sur son expérience d'une vingtaine d'années de coaching et sur sa pratique des arts martiaux et des principes énergétiques, Ariel Bamberger a conçu ce guide à la fois pragmatique et théorique, sérieux sans être prise de tête. Au fil des quatre saisons, et de leurs intersaisons, elle vous invite à renouer le dialogue avec vous-même et à comprendre votre fonctionnement, afin de déterminer ce que vous souhaitez réaliser profondément et vous accomplir. A l'aide de nombreux exercices, questions et outils pratiques, vous pourrez revisiter votre organisation de vie dans tous les domaines afin de : (re)trouver l'art de vivre ; (re)mettre en ordre votre (dés)ordre intérieur ; devenir une meilleure version de vous-même ; harmoniser votre quotidien ; jouer le rôle de votre vie et révéler ce qu'il y a de divin en vous. Conçu comme un compagnon de route pour vous aider à faire émerger les idées ou les solutions, cet ouvrage suscitera une introspection fluide guidée par des propos qui résonnent et raisonnent en montrant de façon très concrète l'utilisation que vous pouvez en faire : je fais le point, je suis guidé, je lis des préceptes, des citations, des histoires inspirantes, que je me réapproprie grâce à des exercices et outils pratiques afin de les mettre en action. Un livre au ton est léger, pratique, déculpabilisant et surtout pas donneur de leçons pour retrouver la voie de soi, guidés et en harmonie avec les énergies de la nature, qui se lit en continu, en suivant les étapes ou les saisons, ou en piochant au hasard.