Les histoires d'une hibernation chaleureuse

En hiver, les ours ne sortent pas de leurs tanières à cause du froid. Dans l'un des antres, trois petits oursons vont faire leur hibernation pour la première fois de leur vie, ils sont très stressés. Pour les consoler, leur maman va leur raconter des histoires à couper le souffle. Dans cette partie du globe, les ours dorment 22 heures par jour. Du coup, l'ourse va consacrer les deux heures du réveil à la nourriture et la narration d'une histoire.