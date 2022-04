Créer et entretenir un verger permaculturel

La création d'un verger diversifié, sans " intrants chimiques ", est un des éléments essentiels dans une démarche de vie plus saine et plus autonome. La volonté d'adopter des modes de culture plus proches de la nature et l'évolution des pratiques vers des formes plus respectueuses de l'environnement conduit à faire des vergers actuels de véritables écosystèmes, plus diversifiés, plus sains, plus durables. C'est dans cette démarche permaculturelle que s'inscrit Julien Mercher. Il présente dans ce livre les informations clés pour bien démarrer et entretenir un verger diversifié, une haie fruitière ou un mini-verger productif et ludique.