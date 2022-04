Intégrale des 180 sermons

Une nouvelle traduction en langage actuel et accessible d'un génie de la spiritualité Maître Eckhart (1260-1326), moine dominicain allemand, assura des fonctions très importantes dans son ordre et fut en même temps un infatigable prédicateur. Il est sans doute le plus grand mystique du christianisme, dont l'influence sur la spiritualité occidentale et la philosophie a été immense. D'une profondeur spirituelle incroyable et d'une audace géniale, il nous a légué un patrimoine important de sermons en langue allemande destinés à un public assoiffé de spiritualité dans des temps troublés. C'est surtout là, dans ses sermons en allemand, que se montre la puissance de sa parole et de son expérience. Laurent Jouvet, familier de longue date de ces textes, en donne ici une traduction en langage actuel et accessible, et restitue sa dimension à la fois poétique et spirituelle, loin des traductions au vocabulaire théologique médiéval difficile. Chaque sermon est accompagné d'un résumé et d'un commentaire qui nous en dévoile le sens de manière limpide. Une postface lumineuse nous présente l'essentiel de la spiritualité eckhartienne. Cette nouvelle traduction du maître de l'école dite Rhénane fera date pour tous ceux qui aiment Eckhart ou qui veulent le découvrir, donnant accès à l'expérience qu'il décrit sans cesse.