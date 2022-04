Le droit construit. Penser le droit par le constructivisme

Un ouvrage protéiforme et novateur pour tous les étudiants en droit. Cet ouvrage est tout à la fois : - un essai pour penser l'évolution contemporaine du droit qui correspond de moins en moins à un droit imposé par le commandement de l'Etat et de plus en plus comme un droit co-construit par un ensemble d'acteurs et d'institutions ; - une proposition générale pour qualifier le droit contemporain grâce aux outils de la pensée complexe (Edgar Morin) ; - une étude à la fois théorique et technique sur la norme juridique qui est construite à partir de normes techniques, numériques, gestionnaires, sécuritaires, sanitaires et de communication, et non plus uniquement comme une norme de commandement politique. - le premier ouvrage sur l'avenir du droit possible traitant à la fois des théories de l'effondrement (collapsologie, Pablo Servigne) et des théories du transhumanisme. - un décryptage pour prendre du recul sur l'actualité de la crise sanitaire dans un dernier chapitre interrogeant l'orientation de la construction du droit actuellement.